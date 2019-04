Nordic Walking geht in der Adelindis-Therme baden

Nach den Erfolgen der ersten beiden (Aqua-) Nordic-Walking-Aktionstagen mit jeweils mehr als 80 Teilnehmern im vergangenen Frühjahr und im Herbst 2017 gehen die Adelindis-Therme und Nordic-Walking-Weltmeister Michael Epp in die dritte Runde. Am Sonntag, 28. April, heißt es in der Adelindis-Therme „Nordic Walking geht baden“.

Interessierte und Neueinsteiger können an diesem Tag an den verschiedenen „Kursen“ mit Michael Epp teilnehmen und die gelenkschonende Sportart für sich entdecken. Gestartet wird um 11 Uhr mit einem Techniktraining im Kurpark des Gesundheitszentrums Federsee; Stöcke sind vorhanden. Weiter geht es ab 14.30 Uhr mit einer Runde Aqua- Nordic-Walking in der Adelindis- Therme, gefolgt von Aqua-Gym mit Power-Hanteln ab 15.15 Uhr (beide Schnuppertrainings sind im Thermeneintritt inklusive). An allen Einheiten können die Teilnehmer kostenfrei und ohne Anmeldung teilnehmen.

Aqua Nordic Walking gibt es mittlerweile seit 2006. Nordic-Walking-Weltmeister und -Lehrer Michael Epp hat für diese sanfte Bewegung im Wasser spezielle Aqua- Nordic-Walking-Stöcke entwickelt und patentiert. Bei diesem Ganzkörpertraining wird mit den Spezialstöcken, in stehtiefen Wasser, gegen den Wasserwiderstand gelaufen. Durch den Wasserauftrieb lässt es sich schonend und leicht trainieren. Darüber hinaus sollen sich der Wasserdruck und die Wassertemperatur positiv auf den Körper auswirken. Aqua Nordic Walking ist für alle Altersgruppen und jedes Fitness-Level geeignet.