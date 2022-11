Noch Karten für Maxi Schafroth in Bad Buchau

Für den Auftritt von Maxi Schafroth am Samstag, 26. November, in Bad Buchau gibt es noch einige freie Plätze. Beginn ist um 19.30 Uhr im Saal „Bad Buchau“ im Kurzentrum. Vom Kuhstall in die Münchner Schickeria –der Allgäuer Bauernsohn Maxi Schafroth hat schon einiges erlebt. Die verrücktesten Geschichten aus beiden Welten möchte er in seinem Programm „Faszination Bayern“ live erzählen, heißt es in der Ankündigung: Es geht um Kühe und um Kapital, um Helikopter-Eltern und Gülle-Therapie, um die Suche nach sich selbst und nach verlorenen Kindern auf der Alm. Begleitet wird der aus der Satiresendung „Extra3“ bekannte Kabarettist von seinem Gitarristen und Hofnachbarn Markus Schalk. Karten sind in der Tourist-Information Bad Buchau, Telefonf 07582/808-180, sowie über alle Reservix-Vorverkaufsstellen (www.reservix.de) buchbar. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 27 Euro, ermäßigt 25,50 Euro und an der Abendkasse 29 Euro.