Noch freie Plätze beim „Steinzeit-Survival-Training“

Sechs- bis zehnjährige Kinder erfahren im Federseemuseum vom 15. bis 19. August, wie die steinzeitlichen Menschen in der Natur überlebten. Für Kurzentschlossene sind in der ersten Aktionswoche des Kinderferienprogramms noch wenige Plätze frei, heißt es in einer Mitteilung des Museums.

Von 8 bis 17 Uhr dreht sich alles um die cleveren Survival-Techniken der Steinzeit-Menschen. Wie wurde gejagt? Welche Kräuter sind essbar? Womit kann man ein Feuer machen? All diesen Fragen wird auf den Grund gegangen. Dabei wird Aktion groß geschrieben: die Kinder stellen selber ein Musikinstrument und Messer her, bestimmen Pflanzen und lernen Tricks, die sie auch später gut anwenden können. Anmeldungen sind bis zum 31. Juli möglich, weitere Informationen gibt es unter www.federseemuseum.de oder Telefon 07582/8350.