Nitratwert im Trinkwasser des Ortsnetzes Bad Buchau leicht erhöht

Das Trinkwasser im Ortsnetz Bad Buchau weist derzeit einen leicht erhöhten Nitratwert auf. Das teilt der Zweckverband für Wasserversorgung Federseegruppe mit. Betroffen sind die Haushalte in Bad Buchau mit Ortsteil Kappel und die Gemeinde Kanzach.

Der leicht erhöhte Nitratwert wurde bei einer regulären Beprobung des Trinkwassers im Ortsnetz Bad Buchau festgestellt. Der gemessene Wert liegt bei 51 Milligramm pro Liter, der vorgeschriebene Grenzwert liegt bei 50 Milligramm pro Liter, somit ist dieser Wert leicht überschritten.

Das ist zu beachten

Das Trinkwasser sollte nicht für die Zubereitung von Nahrung für Säuglinge mit weniger als zehn Kilogramm Körpergewicht verwendet werden. Stattdessen sollte hier auf Mineralwasser zurückgegriffen werden, das für die Zubereitung von Säuglingsnahrung geeignet ist. Erwachsene und ältere Kinder könnten das Wasser hingegen ohne Bedenken trinken, so der Zweckverband für Wasserversorgung Federseegruppe.

Die mögliche Ursache

Der Zweckverband geht davon aus, dass die Erhöhung des Nitratwerts in den beiden Flachbrunnen mit den starken Niederschlägen in Zusammenhang steht. Der genaue Ursache werde von den zuständigen Stellen weiter nachgegangen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die nächsten Schritte

Um den Wert abzusenken, werden technische Schritte im Pumpwerk Sattenbeuren eingeleitet, das heißt in diesem konkreten Fall, dass mehr nitratarmes Wasser aus dem Tiefenbrunnen gefördert wird. Durch weitere Probenahmen soll nachgewiesen werden, ob der Nitratwert in den Ortsnetzen Bad Buchau und Kappel sinkt. Sobald der Wert des Trinkwassers wieder unter dem gesetzlichen Grenzwert liegt, soll die Bevölkerung umgehend informiert werden. Der Zweckverband geht hier von etwa einer Woche aus.