Nikolausmütze statt Helm

Und sei die Gemeinde auch noch so klein, ein Weihnachtsmarkt darf es doch wohl sein, so oder so ähnlich mögen die rührigen Feuerwehrleute von Moosburg gedacht haben, als sie sich dafür entschieden in der kleinsten Gemeinde am Federsee erstmals einen Weihnachtsmarkt zu organisieren. Das Feuerwehrgerätehaus war schnell ausgeräumt und die Fahrzeuge in der Zufahrt wie eine Barriere gegen terroristische Angriffe aufgestellt. Lichter wurden aufgehängt und drei örtliche Künstler bauten ihre Stände auf. Daniela Schöpfer vom Federseeatelier stellte kreatives und Malerei auf Holz aus, darunter zauberhafte Wichtelmännlein, die ganz offensichtlich von der vorweihnachtlichen Schufterei geplagt erst mal Ruhe suchten. Claudia Weiss präsentierte unter Filz und Fun Geschenke aus Papier und Filz, genau das Richtige für Leute die noch Geschenke für Weihnachten suchen. Alexander Speiser hatte Lichthäuser gebastelt, die mit Teelichtern erleuchtet eine zauberhafte Stimmung in den Raum trugen.

Die Feuerwehrleute hatten sich mit roten Nikolausmützen dekoriert, einem netten Accessoire, das in einem lustigen Kontrast zu den Uniformen stand. Der leckere Glühwein wurde von den Gästen so gut angenommen, dass die fleißigen Floriansjünger kaum mit dem Nachfüllen nachkamen und auch die heißen Würstchen und die lecker duftenden Waffeln gingen weg wie die sprichwörtlichen Semmeln. Moosburg kann auch Weihnachtsmarkt und die Moosburger kommen gerne zusammen, um miteinander zu feiern und die örtliche Feuerwehr findet immer auch einen Weg dies möglich zu machen, schön, dass es sie gibt. Die Aussteller waren ebenfalls zufrieden und was so gut angenommen wird, schreit regelrecht nach einer Wiederholung. Auch wenn der Aufwand nicht zu unterschätzen ist, schienen auch die Feuerwehrleute ihren Spaß gehabt zu haben, und bis zum nächsten Weihnachtsmarkt ist ja noch genügend Zeit.