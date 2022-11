New Voices feiern Zehnjähriges

Die New Voices geben zu ihrem Jubiläum ein Live-Lyrics-Konzert der anderen Art. Was seit einem Jahrzehnt als sogenanntes „Hautnah-Konzert“ in aller Munde war, wird in diesem Jubeljahr zu einem großen Event in der Mehrzweckhalle Betzenweiler wachsen, heißt es in einer Ankündigung.

Die inzwischen 23 Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Daniela Heinrich werden die besten Songs aus zehn Jahren New Voices zum Besten geben. Kaum einer der Songs hat sich nicht über Wochen in den Top 10 der deutschen Radiocharts gehalten. Übersetzt werden die tiefgehenden, berührenden, manchmal witzigen, aber immer Texte die unter die Haut gehen vom Schauspieler Abel Messaoudi.

Das Event ist am Freitag, 18. November, ab 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Betzenweiler, Einlass ab 18.30 Uhr. Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.