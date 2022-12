New Voices aus Betzenweiler feiern zehnjähriges Jubiläum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die New Voices luden zu ihrem zehnjährigen Jubiläum in die festlich geschmückte Mehrzweckhalle ein. Der Jugendchor unter der Leitung von Daniela Heinrich bot dem Publikum mit ihrem „Best of Live Lyrix“ ein Konzert der besonderen Art. Bei dem Konzept des „Live Lyrix“ werden die vom Chor vorgetragenen, englischen Lieder durch den Schauspieler Abel Messaoudi und Daniela Heinrich ins Deutsche übersetzt.

Seit der Premiere im Jahr 2016 sorgt das Konzert jährlich für ausverkaufte Hallen. Das Programm umfasste 14 Lieder aus dem Kontingent der letzten zehn Jahre, darunter vier Ensembles und ein Sängersolo. Die beiden Schauspieler stellten die Stücke mit viel Emotion, Trauer, Wut, Freude und Spaß dar. Begleitet wurde der Chor am Klavier von Michael Kniele und Axel Mayer.

Gleich zu Beginn wurde das Publikum mit „Counting Stars“ von One Republic zum „Sterne zählen“ eingeladen. Daraufhin erklang das mehrstimmige Ensemble „Ocean“ von Lee Scott. Die Mädels des Chors zeigten mit „Rolling in the deep“ von Adele ihre Power. Ein weiteres Ensemble mit „A Million Dreams“ aus dem Film „The Greatest Showman“ sorgte für Gänsehautfeeling. Nach „What About Us“ von Pink und „Titanium“ von David Guetta wurde das Publikum in die Pause entlassen. Danach ging es schwungvoll in den zweiten Teil mit „Cheap Thrills“ von Sia.

Emotionaler wurde es dann durch das Ensemble „See You Again“ von Wiz Khalifa, einer Hommage an den verunglückten Fast & Furious Darsteller Paul Walker. Durch „This Is Me“, ebenfalls aus „The Greatest Showman“ und der dazu einstudierten Choreografie kam dann Musicalstimmung auf, bevor Anna Mattmann das Publikum mit glasklarer Stimme und „Dear Mr. President“ von Pink zum Nachdenken brachte. Durch „All of Me“ von John Legend kam dann wieder romantische Stimmung auf. Besonders intensiv war die Stimmung beim Ensemble „One More Light“ von Linkin Park, als gegen Ende das Licht im Saal erlosch und nur noch Kerzenlicht zu sehen war. Zu dieser Stimmung passend wurde dann zum Abschluss der Song „Another Love“ von Tom Odell performt.

Der anhaltende Applaus des Publikums wurde durch die Zugabe „Run“ von Leona Lewis belohnt. Nach einem Rückblick auf zehn Jahre Chorgeschichte waren die New Voices am Ende ihres Konzerts angekommen. Anschließend an das Konzert lud der Chor zu einer Partynacht ein und das Publikum feierte die New Voices noch bis in die frühen Morgenstunden.