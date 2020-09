Neues Führungsteam am Kurzentrum Bad Buchau

Das Kurzentrum Bad Buchau baut seit einiger Zeit auf ein neues Führungsteam. Darius Jastrzembski leitet als Gesamtverantwortlicher das Verpflegungsmanagement und Stefanie Mahl das Eventmanagement im Tagungs- und Veranstaltungshaus in Bad Buchau. Als neuer Küchenchef verantwortet Markus Schmid das kulinarische Angebot in der „Badstube“. Das Café-Restaurant, direkt am Kurpark gelegen, ist Anlaufpunkt für Hotelgäste sowie Tagesbesucher.

Darius Jastrzembski kennt Bad Buchau und die Strukturen des Gesundheitszentrums Federsee, zu dem das Kurzentrum gehört. Bereits seit 19 Jahren sorgt er dafür, dass in der Zentralküche der Federseeklinik täglich rund 1000 Mahlzeiten zubereitet werden können. Mit dem neuen Aufgabenbereich verantwortet der Heudorfer die Organisation aller gastronomischen Teilbereiche. Dazu zählen nun auch das Kurzentrum mit dem Café-Restaurant „Badstube“, der Kiosk in der Federseeklinik und das Bistro in der Adelindis-Therme. Jastrzembski hat ein klares Ziel: „Das Kurzentrum und die ,Badstube’ sollen noch regionaler werden.“ Und weiter: „Auch sollen zukünftig einzelne Produkte nicht über Lieferanten bezogen werden, sondern selbst hergestellt werden.“

Stefanie Mahl gilt seit kurzem als Ansprechpartnerin für Tagungen, Veranstaltungen und den Service im Kurzentrum. Das Angebot reicht hier von Hochzeiten und Familienfeiern bis hin zu Firmenevents und Großveranstaltungen mit bis zu 500 Personen. Ein großer Teil der Tagungen und Firmenveranstaltungen findet mehrtägig statt. Dass in solchen Fällen die Tagung, das Hotel und die Adelindis-Therme unter einem Dach angeboten werden kann, wüssten die Kunden zu schätzen, heißt es aus dem Kurzentrum. Stefanie Mahl arbeitet hier Hand in Hand mit Heike Maier, Ansprechpartnerin für den Gästeservice im Thermenhotel „Gesundheitsbad-Buchau“. Wichtig sei für beide, dass der Aufenthalt aus einem Guss erfolge und gleichzeitig individuelle Lösungen und Angebote geschaffen werden könnten.

Das Herz eines Restaurants ist und bleibt die Küche. Diesen Bereich verantwortet Markus Schmid. Der gelernte Koch absolvierte seine Ausbildung in Friedrichshafen am Bodensee, bevor er in verschiedenen Restaurants in Stuttgart und Österreich Erfahrungen sammelte. Zehn Jahre arbeitete er im Parkhotel Jordanbad in Biberach. Zu dieser Zeit absolvierte er in seiner Heimatregion Biberach auch den Küchenmeister.