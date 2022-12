Neuer Wohnraum für Bad Buchau

In der jüngsten Bad Buchauer Gemeinderatsitzung gab es gleich zwei große bauliche Vorhaben zu prüfen. Zum einen soll in Kappel ein neues Baugebiet mit rund 1,12 Hektar erschlossen werden. Ein Investor beabsichtigt unter dem Namen „Kappeler Höhe“ den Lückenschluss zwischen den bestehenden bebauten Gebieten der Kirch- und Breite Straße. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan des ehemals landwirtschaftlich genutzten Gebietes soll in einem vereinfachten Verfahren nach §13 Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt und innerhalb von zwei Jahren aufgestellt werden. Der Stadtrat stimmte dem darauf zugrunde liegenden Aufstellungsbeschluss einstimmig zu.

Ein weiteres Bauvorhaben weckte das Interesse der Öffentlichkeit, was sich in der ordentlichen Anwesenheit von Zuhörern zeigte: In der Inselstraße möchte ein auswärtiger Investor eine jahrzehntealte Brache schließen und dort zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 19 Wohneinheiten samt Tiefgarage errichten. Nachdem das Gebiet nicht innerhalb eines rechtskräftigen Bebauungsplanes liegt, musste die Stadt das Bauvorhaben nach §34 BauGB behandeln, was bedeutet dass sich die Gebäude nach Art und Nutzung an die Umgebungsbebauung anpassen müssen. Hier wurde das benachbarte Marienheim herangezogen, das die beiden Baukörper leicht überragt. Die westlich gelegenen Einfamilienhäuser seien zwar niedriger, doch dem würde in der Dreigeschossigkeit des ersten Baukörpers Rechnung getragen, während der zweite, tiefer gelegene Bau viergeschossig ausgeführt werde, so der Leiter der Liegenschaftsamtes Rothenhäusler. Auf Nachfrage von Stadtrat Müller nach familienfreundlichen Wohnungsgrößen erwiderte dieser ergänzend, dass wohl Zwei- bis Vierzimmerwohnungen geplant seien. Auch diesem Bauvorhaben wurde vom Stadtrat einstimmig die städtebauliche Zustimmung erteilt. Nun wird das Landratsamt als genehmigende Behörde die baurechtliche Prüfung, zum Beispiel auch wegen der Lärmquelle des angrenzenden Sportgeländes übernehmen.