Neuer Netto-Markt eröffnet am 10. Dezember

Nachdem Edeka angekündigt hat, seine Filiale in Bad Buchau zu schließen, wird nun die Supermarktkette Netto am 10. Dezember an gleicher Stelle eine neue Zweigstelle eröffnen. Das bestätigte Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikation von Netto Marken-Discount, auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Netto wird die vormaligen Räumlichkeiten der Edeka-Zweigstelle nutzen. Dort werde außer der Netto-Filiale auch eine Bäckerei ihre Waren anbieten, sagte Peter Diesch, Bürgermeister der Stadt Bad Buchau. Allerdings sei noch nicht bekannt, welche Bäckerei sich dort mit einer Filiale niederlassen werde.

Die „Schwäbische Zeitung“ berichtete bereits in der vergangenen Woche, dass der Edeka-Supermarkt in Bad Buchau am 9. November schließen wird. Nach Angaben der Edeka-Handelsgesellschaft Südwest müsse die Filiale aus wirtschaftlichen Gründen den Betrieb in der Oberbachstraße einstellen. Die Edeka-Zweigstelle werde auch den Getränkemarkt an Netto abgeben. Zugleich schließt dort die Bäckerei K&U ihre Pforten.

Netto werde einem Teil der 22 Edeka-Mitarbeiter ein Job-Angebot unterbreiten, teilte Edeka mit. Der Discounter Netto ist eine Tochtergesellschaft der Edeka-Handelsorganisation.

Obwohl Edeka noch im Jahr 2013 in den Standort in Bad Buchau investiert und zusätzliche Arbeitsplätze angesichts des damals sich intensivierenden Wettbewerbs geschaffen hat, lohnte sich das Geschäft für die Edeka-Zweigstelle in Bad Buchau offenbar jüngst nicht mehr.