Neuer Medienguide im Federseemuseum

Im Federseemuseum wird Geschichte jetzt auch digital erlebbar: Mit dem neuen Medienguide können sowohl Erwachsene als auch Kinder und Jugendliche auf eine virtuelle Entdeckungsreise gehen- und dies am kommenden Sonntag sogar kostenfrei.Fakten und ergänzendes Hintergrundwissen werden hierbei durch Videos, Bilder und Erzählungen plastisch präsentiert. Ob nur einzelne Themen oder ein ausführlicher Rundgang, für Kinder oder Erwachsene, klassische Tour oder digitale Zeitreise- ganz individuell lässt sich der neue Guide einsetzen. Neben der Erwachsenenführung in einer deutschen und englischen Fassung wurden zwei weitere Touren für junge Besucher entwickelt. Mit Bea und Dr. Klug erforschen Kinder und Jugendliche im Museum und angrenzendem Freigelände den Alltag aus 15 000 Jahren Leben am (Feder-)See. Bei der zweiten Kinderführung geht´s zurück ins Jahr 3867 v. Chr. und zusammen mit dem Steinzeitmädchen Ranu auf eine interaktive Spurensuche. Mit dem neuen Medienguide ist es nun gelungen, die Geschichten hinter den Objekten zu erzählen und so auf frische Art und Weise tief in die Lebenswelten früherer Menschen zu blicken. Am 22. Mai können Besucher diesen neuen Begleiter sogar kostenfrei ausprobieren.