Neue Technik soll Therapie verbessern

Als eine von wenigen Rehakliniken in Deutschland, hat die Federseeklinik des Gesundheitszentrums Federsee nun ein Ganganalyselabor eingerichtet. Davon profitieren aktuell vorwiegend Patienten aus der Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie. Auch das in Bad Buchau ansässige Institut für Rehabilitationsmedizinische Forschung an der Universität Ulm nutzt das Instrument der Bewegungsanalyse. Rund um Professor Gert Krischak, Chefarzt und zugleich Leiter des Instituts, arbeitet ein Team aus Ärzten, Therapeuten und Wissenschaftlern interdisziplinär und vernetzt mit dem Gerät.

Abweichungen des Gangbilds zu erkennen, ist für die Therapie während einer Rehabilitation essenziell. Auf diese Weise können Ausweichbewegungen und Kompensationen festgestellt werden, die später zu Fehlbelastungen führen. Ganganalysen können bei der Diagnose von orthopädischen Beschwerden unterstützen und gleichzeitig Informationen für die Therapie liefern.

Das Ganganalyselabor der Federseeklinik verfügt über ein Laufband mit eingebauten Drucksensoren. Drei Videokameras und Gelenkmarker erfassen die komplexen Bewegungsabläufe während des Gehens visuell und elektromyographische Sensoren zeichnen die Muskelaktivität während der einzelnen Gangphasen auf. Die erhobenen Messdaten werden synchronisiert und können im Anschluss mit genormten Durchschnittswerten verglichen werden.

Die Ergebnisse werden mit den Patienten besprochen und fließen dann direkt in die Behandlung der Physio- und Sporttherapie und auch der Einlagenversorgung mit ein. Dort können Maßnahmen noch spezifischer und individueller auf den Patienten zugeschnitten werden.

Nach der Einführungsphase ist Chefarzt Gert Krischak sehr zufrieden: „Die Patienten und auch die Mitarbeiter sind begeistert von dem neuen Ganganalyselabor. Durch die Visualisierung der Ergebnisse werden die Ergebnisse den Patienten anschaulich und verständlich präsentiert.“ Das Gerät werde interdisziplinär von einem Team aus Physio- und Sporttherapeuten, Fachärzten und Wissenschaftlern genutzt. „Diese Form der Erfassung des Gangbilds ist ein neuer Meilenstein in der Qualität der Diagnostik und verbessert die Therapiemöglichkeiten und damit auch die qualitativen Ergebnisse der Rehabilitation“, so Krischak.

Die Federseeklinik war und ist bei dem Projekt in enger Abstimmung mit dem Institut für Rehabilitationsmedizinische Forschung der Universität Ulm, eines der größten Rehabilitationsmedizinischen Forschungsinstitute Deutschlands. Die erfassten Messdaten werden von den Wissenschaftlern des Instituts anonymisiert erfasst und ausgewertet. Die Zahlen fließen in klinische Forschungsprojekte ein und unterstützen damit auch die Qualität der Rehabilitation in Deutschland.