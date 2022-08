Neue Studioausstellung „Aktuelles aus der Landesarchäologie“

Noch bis zum Saisonende am 1. November werden in drei Vitrinen ausgewählte Funde der laufenden Grabung in „Bad Buchau- Neuweiher II“ zu sehen sein. Ergänzend dazu wird am 31. August eine Führung zur Ausgrabung angeboten.

Von der Eiszeit bis zum Mittelalter – Funde aus insgesamt 12 000 Jahren Menschheitsgeschichte wurden bei den Ausgrabungen 2017, 2019 und in diesem Jahr in Bad Buchau im Gewann „Neuweiher II“ freigelegt. Seit kurzem werden in der Studioausstellung „Aktuelles aus der Landesarchäologie“ Funde, die ganz frisch aus dem Boden stammen, im Federseemuseum präsentiert.

Passend dazu besteht bei der Führung des Landesamtes für Denkmalpflege und des Federseemuseums am Mittwoch, 31. August, um 14.30 Uhr die Möglichkeit, auch die Ausgrabung selbst kennenzulernen. Nach einer kurzen Einführung im Federseemuseum geht es mit eigenem Pkw oder Fahrrad weiter zur Grabungsstelle, wo Grabungsleiter Christoph Kühnbach über den derzeitigen Forschungsstand berichtet.

Gleichzeitig stellt er neue Funde vor, die sich im früheren Uferbereich erhalten haben. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 07582 / 8350.