Alle tanzinteressierten Kinder ab vier Jahren können am Freitag, 15. Februar, von 15.30 bis 16.15 Uhr das Musikschulfach Musik und Bewegung/Tanz ausprobieren. Die Musikschule möchte in diesem Fach in kleinen Unterrichtsgruppen zeitgemäße Musik- und Tanzpädagogik mit kreativem und künstlerischem Ansatz bieten. Brit Mantz-Michel, Tanzpädagogin und Diplom-Sportlehrerin, vermittelt musikalische und tänzerische Grundlagen. Gute Gruppendynamik und Tanzfreude seien wichtige „Zutaten“ der Unterrichtsstunden, so Mantz-Michel.