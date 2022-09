Neue Gesichter an der Federseeschule Bad Buchau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zu Beginn des neuen Schuljahres nahmen fünf neue Lehrkräfte ihren Dienst an der Federseeschule Gemeinschaftsschule Bad Buchau auf. Schulleiter Oliver Paul begrüßte die neuen Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich in der Gesamtlehrerkonferenz und freut sich sehr über die personelle Unterstützung und auf die künftige Zusammenarbeit. Annika Schütter absolvierte im vergangenen Schuljahr ihr Referendariat bei uns an der Federseeschule und unterstützt das Team nun in den Fächern Deutsch und Sport, sowie als Lerngruppenleiterin der 6a. Mirjam Moosmann absolvierte im vergangenen Jahr ihr Referendariat an der Gemeinschaftsschule Horgenzell und unterrichtet die Fächer Mathematik, AES und WBS. Philip Rampp unterstützt als Diakon unser Team im Fach Evangelische Religion. Stefan Mayer unterrichtet nach erfolgreich absolviertem Referendariat am Albert-Einstein-Gymnasium Ulm die Fächer Deutsch und Französisch an der Federseeschule. Im Bereich Sport bringt künftig Nectad Fetic, der ebenfalls schon langjährig als Fußballtrainer tätig ist, seine vielfältigen Erfahrungen als Fachlehrer mit ein. Die Schulgemeinschaft der Federseeschule wünscht allen neuen Lehrkräften einen guten Start!