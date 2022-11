Neue Chefärztin im Gesundheitszentrum Federsee

Seit Anfang Oktober ist Priv.-Doz. Dr. med. Irina Solyanik die neue Chefärztin der Federseeklinik für die Fachabteilung Urologie. Die 46-jährige Medizinerin ist Fachärztin für Urologie und verfügt außerdem über die Zusatzbezeichnung Andrologie. Sie bringt neben einer fundierten Ausbildung, langjährige Berufserfahrung nach Bad Buchau. Dies teilt die Klinik mit

Irina Solyanik übernimmt die Fachabteilung Urologie von Prof. Dr. Martin Huonker, der sich nach mehr als 21 Jahren als Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Abteilung Innere Medizin nun vorwiegend der Betrieblichen Prävention für Kunden der Federseeklinik Bad Buchau widmet.

Neben den urologischen Erkrankungen des Mannes wird die urologische Versorgung in der Federseeklinik mit Irina Solyanik auch auf die umfassende urologische Rehabilitation von Frauen erweitert. Zur Spezialisation von Irina Solyanik gehören der Mitteilung zufolge insbesondere onkologische Erkrankungen der Urogenitalorgane (Nieren, Harnleiter, Prostata), sonstige Tumorerkrankungen, Steinleiden, Sexualfunktionsstörungen, Reizblase und Inkontinenz bei Schwäche des Schließmuskels oder bei neurologischer Erkrankung wie zum Beispiel Multiple Sklerose.

Die Medizinerin war zuvor über zehn Jahre Leiterin der Neuro-Urologie und Oberärztin der Klinik für Paraplegiologie an der Universitätsklinik Heidelberg. Von 2004 bis 2011 hat sich Dr. Solyanik an der Urologischen Klinik und Poliklinik der LMU München Großhadern das gesamte Spektrum der Urologie inklusive aller uro-onkologischen Erkrankungen angeeignet. Zusätzlich konnte sie ihre individuellen Schwerpunkte in der Inkontinenz bei Frau und Mann wie auch in der Sexualfunktionsstörungen nach Prostatakrebsoperation aufbauen, teilt die Federseeklinik weiter mit.

Ihren Abschluss in Humanmedizin machte sie 1999 an der Moskauer Medizinischen Setschenow-Akademie (MMA) inklusive eines Auslandssemesters an der Christian-Albrechts-Universität Kiel.