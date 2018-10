Nebel über dem Federseemoor

Am Donnerstag, 1. November, nimmt das Naturschutzzentrum in Bad Buchau Gäste zu einer spätherbstlichen Themenführung zum Federsee mit. Das Motto: „Nebel über dem Moor“. Start ist um 15 Uhr.

„O schaurig ist’s, übers Moor zu gehen…“ schrieb im Jahr 1742 die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff, und nicht weniger düster geht es weiter. Von Phantomen und Dünsten ist die Rede, das Moor zischt und knistert, es ist unheimlich – das war damals die Vorstellung über Moore. Die Beziehung „Mensch – Moor“ war geprägt von Aberglaube und einem mühevollen Kampf mit dem nassen Element. Und so wurden Moore jahrhundertelang entwässert, um ihnen Flächen für die Landwirtschaft abzuringen – auch am Federsee.

Heute sind nur noch fünf Prozent aller mitteleuropäischen Moore intakt, die verbleibenden Moorreste kleinräumig – und daher der frühere Respekt vor der feuchten Materie nur schwer nachvollziehbar. Doch wenn am Federsee die Herbstnebel wallen, die Moorbirken nur noch schemenhaft zu erkennen sind und jedes Geräusch verschluckt wird, kann man heute noch erahnen, wie unheimlich Moore unseren Vorfahren waren.

Erst in den letzten Jahrzehnten gelangten Moore nicht nur als Reservate einer bedrohten Tier- und Pflanzenwelt in den Blickpunkt, sondern auch wegen ihres immensen Beitrags zum Klimaschutz.

Die Führung dauert knapp zwei Stunden, startet um 15 Uhr am Nabu-Naturschutzzentrum in Bad Buchau und führt über den Federseesteg bis zur Besucherplattform im See. Dort halten sich teilweise bis zu 20 verschiedene Wasservogelarten auf. Nabu-Mitglieder erhalten Ermäßigung.