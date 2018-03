Narren sind jetzt arme Schlucker

Seit Mitte des 18. Jahrhundert ist der Brauch bekannt, am Aschermittwoch die leeren Geldbeutel zu waschen. Auch wenn er in der Region nicht so oft anzutreffen ist, wird der Brauch bei den Bad Buchauer Morochsen hoch gehalten. Mit der Geldbeutelwäsche soll symbolisch der letzte Rest der Fasnet ausgewaschen werden, um wieder Platz für die kommende Fasnet zu schaffen.

Zunftmeister Uwe Vogelgesang konnte am Narrenbrunnen beim Zunftheim doch noch einige „Übriggebliebene“ und Zaungäste willkommen heißen. Vogelgesang ließ in kurzen Worten die vergangene Fasnet Revue passieren und meinte am Schluss: „Nach der Fasnet ist ja eigentlich schon wieder vor der Fasnet.“ Das nächste Jahr werde für die Moorochsen und ihre Mitnarren der Gabelzünfte sicher ein tolles Jahr werden. Da steht dann zum ersten Mal ein Ringtreffen in Bad Buchau an, bei dem alle vier Gabelzünfte Ausrichter seien. Bis dahin dauere es zwar noch ein Weilchen, aber auch hier gelte: „S’goht drgega.“

Viel zu waschen gab es in den Geldbeuteln nicht mehr. Ein paar rote Cent-Münzen und Konfetti lagen danach im Narrenbrunnen. Weil die Geldbeutel leer und schon zum Trocknen am Brunnen aufgehängt worden waren, verköstigten die Gastgeber ihre nun armen Schlucker mit köstlichen Herings- und Käsewecken.

Obernarr und Moorochsen-Feuerwerker Karl Josef Schneck verteilte spontan an jede Dame eine Rose – schließlich war ja auch Valentinstag.