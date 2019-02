Narren feiern 50er der VFON Narren feiern 50er-Fest der VFON

Ein tolles Geburtstagsfest haben tausende Besucher beim Jubiläum der Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte (VFON) in Bad Buchau miterlebt. Ringball, Partynacht, Narrenbaumstellen, ein beeindruckender Gottesdienst und ein trotz widrigen Wetters einmaliges Ringtreffen.

Eines muss man den vier Gabelzünften, Bad Buchau, Dürmentingen, Ertingen und Heudorf lassen: Feste feiern können sie. Aus Anlass des 50. Jubiläums der VFON durfte die „Gabel“ das Ringtreffen in Bad Buchau austragen. Die vier Narrenzünfte Bad Buchau, Ertingen, Dürmentigen und Heudorf zeigten, dass sie in der Lage waren, gemeinsam ein dreitägiges Fest zu meistern. Höhepunkt war das große Ringtreffen mit 32 teilnehmenden Narrenzünften.

Der Umzug startete bei blauem Himmel und Sonnenschein. Petrus hatte es aber im Laufe des Umzugs anders überlegt. Heftige Windböen brachten einiges durcheinander. Der einsetzende Regen veranlasste den einen oder Besucher vorzeitig heimwärts zu gehen. Aber trotzdem dürften einige tausend Zuschauer den Weg gesäumt haben und einen beeindruckenden Umzug erlebt haben. Nach dem Umzug unterhielten unter anderem die „Xälzbära“ im Festzelt die Umzugsteilnehmer aufs Beste. Die Promis auf der Ehrentribüne packten sich vorsichtshalber in warme Decken ein, blies doch der stürmische Wind direkt in den Tribühnenanhänger hinein. Viele Süßigkeiten wurden an die Zuschauer verteilt, und die Konfettikanone hatte Probleme das angepeilte Ziel richtig zu treffen, blies doch der starke Wind die Konfetti immer in die andere Richtung als gewollt.

Dem Umzug war ein fulminanter Zunftmeisterempfang vorangegangen bei dem viel Prominenz und Narren dabei waren (Bericht folgt).

War der Auftakt zum Fest am Freitagabend im Zelt noch etwas durchwachsen, immerhin neun Gugga- und Lumpenkapellen gaben sich ein lautstarkes Stelldichein das bis zum frühen Morgen dauerte. Hier zeigten sich die Dürnauer „Xälzbära“ als talentierte Organisatoren.

Gut besuchte Partynacht

Die Disco-Partynacht am Samstagabend überraschte die Veranstalter positiv, war doch das Festzelt fast voll und die Stimmung ausgelassen. Am Samstagnachmittag stand zunächst das Aufstellen des Narrenbaumes an. In einem Sternmarsch trafen die Musikkapellen und Gabelzünfte auf dem Marktplatz ein, die Narrenzünfte der OHA (Ostrach, Herbertingen, Altshausen, Scheer) waren für das Aufstellen des Narrenbaumes verantwortlich. Feierlich wurde die VFON-Standarte von der Ostracher Zunft an die Gabel übergeben. Musikalisch sorgten die Stadtkapelle Bad Buchau, die Ertinger „Jungen Wilden“ sowie die Dürmentinger Schalmeien für schmissige Unterhaltung.

Am Abend zog die Narrenschar, voran der Standartenträger Edgar Hölz in die Stiftskirche zu dem feierlichen Gottesdienst aus Anlass der 50er-Feier der VFON. Pfarrer Martin Dörflinger und Pfarrer Markus Lutz überzeugten mit einer sängerischen Predigt, die die Kirchgänger zum Lachen brachte. Gemeinsam zog die Narrenschar, begleitet von den Dürmentinger Schalmeien, in Richtung Kurzentrum. Beim anschließenden Ringball im großen Saal des Kurzentrum standen zuerst die offiziellen Ansprachen des VFON-Präsidiums, der Zunftmeister der Gabel und der Bürgermeister auf dem Programm, bevor ein buntes Ballprogramm die Besucher in Stimmung versetzte. Hier boten alle Gabelzünfte ein tolles Programm. Tanzgarden, moderne Tänze, Sketche und viel Humor bestimmten den Abend (Bericht folgt).