Nadine Stadelmeier und Mathis Stüztle sind die Sieger

Nach der positiven Erfahrung im vergangenen Jahr hat der Tennisclub Bad Buchau erneut ein Hobbyturnier organisiert. Das Hobbyturnier ist ein Angebot für alle Freizeitspieler, egal ob langjährig dabei oder noch als „Tennis-Schnupperer“ unterwegs. Es bietet den Hobbyspielern eine schöne Möglichkeit, ihre Spielkünste zu testen, erste Turniererfahrungen zu sammeln und zugleich altbekannte Vereinskollegen zu treffen oder neue kennenzulernen.

So traf sich nun eine kleine, aber feine Gruppe von zwölf Hobbyspielern bei strahlend-sonnigem Kaiserwetter, mit bester Laune und voller Spielfreude auf die sportlichen Begegnungen. Beim Turnier wurde parallel auf drei Plätzen jeweils ein halbstündiges Doppel gespielt und zwar immer in einem Satz mit einer offenen Anzahl von Spielen. Vor jeder Runde wurden die Teams mit tatkräftiger Unterstützung durch Glücksfee Zoe neu aus dem Hut gezogen.

In den Pausen zwischen den Spielen konnte man bei Kaffee und Kuchen die Spiel-Ergebnisse diskutieren, vielleicht einen Blick auf die parallel laufenden French Open werfen oder einfach in der Vereinslounge entspannen. Im Verlaufe des Turniers fand sich auch noch der ein oder andere „Schlachtenbummler“ ein; so fehlte es nicht an Applaus und sachkundigen Kommentaren von den Zuschauerbänken.

Nach sechs gespielten Runden wurden sorgfältig alle Ergebnisse zusammengerechnet, um die Sieger zu ermitteln. Nun folgte die feierliche Siegerehrung. Die ersten drei Sieger erhielten als Belohnung für ihre Leistung kleine Sachpreise.

Die Gewinner: Damen: Platz 1 Nadine Stadelmeier, Platz 2 Cordula Holtwiesche, Platz 3 Tanja Bledt; Herren: Platz 1 Mathis Stützle, Platz 2 Alois Fimpel, Platz 3 Jakob Schmid.