Die Narrenzunft Moorochs Bad Buchau lädt alle Mitglieder und Freunde zum Nachleseabend mit Narrenstammtisch am Samstag, 10. März, ein. Beginn ist um 19.30 Uhr im Zunftheim. Neben einem Rückblick auf die Fasnet 2018 werden auf Antrag an treue Häs- und Maskenträger die begehrten Lauforden in Bronze, Silber oder sogar in Gold ausgegeben. Anträge für Lauforden gibt es bei den Zunftverantwortlichen und auf der Moorochsen-Homepage zum Download. Auch liegen die Fotoalben der Moorochsenzunft mit Bildern der vergangenen Fasnet und des zurückliegenden Jahres an diesem Abend erstmalig zum Bestaunen und zur Nachbestellung aus. Anschließend stehen diese Fotoalben bei allen Veranstaltungen im Zunftheim zur Ansicht zur Verfügung. Weiter können an diesem Abend bei Häsmeisterin Heidi Fechner Hässtoff und Masken für die kommende Fasnet 2019 vorbestellt werden. Beim Narrenstammtisch im Anschluss ist ausreichend Gelegenheit, die närrische Geselligkeit zu pflegen.