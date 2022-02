Nach Zusammenstoß schwer verletzt

Nach einem Unfall am Mittwoch bei Seekirch ist ein 26-Jähriger mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Der Unfall ereignete sich kurz nach 7 Uhr. Der 26-jährige Fahrer des BMW bog von der Friedhofstraße nach links auf die Kreisstraße 7585 ab. Dort kam von links der vorfahrtsberechtigte Audi-Fahrer. Der 25-Jährige konnte den Unfall nicht mehr vermeiden und die Autos stießen zusammen. Der 26-jährige Unfallverursacher wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 30 000 Euro.