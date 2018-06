Nach Unfall: Polizei sucht Zeugen

Nach dem Unfall auf der Bad Buchauer Umgehungsstraße am Dienstagabend (SZ berichtete) sucht die Polizei nun nach Zeugen. Gegen 17.15 Uhr kam eine BMW-Fahrerin aus Bad Buchau und bog nach links auf die Umgehungsstraße ab. Aus Richtung Bad Schussenried kam ebenfalls ein BMW. Dessen Vorfahrt hatte die 22-Jährige nicht beachtet. Die Fahrzeuge stießen zusammen und schleuderten an die Leitplanke. Die Unfallverursacherin verletzte sich bei dem Unfall schwer. Ihr Beifahrer und die 23-jährige Fahrerin des anderen BMW trugen leichte Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 27 000 Euro.

Vor dem BMW bog ein anderes Auto nach links in die Umgehungsstraße ab. Dessen Fahrer soll den Zusammenstoß bemerkt haben. Er kehrte danach noch einmal zu der Unfallstelle zurück, verließ sie dann aber wieder. Die Polizei bittet ihn und auch andere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich beim Verkehrskommissariat in Laupheim (Telefon 07392/96300) zu melden.