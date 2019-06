Nach dem Geistesblitz kommt die Sonne

Am Morgen des Pfingstmontags war der Bussen in Nebel gehüllt, und Regenwolken zogen auf. Schon während der Pilgermesse in der Bussenkirche öffneten sich die Schleusen, und es goß wie aus Kübeln. Bussenpfarrer Albert Menrad, der den Festgottesdienst zunächst nicht unter freiem Himmel abhalten wollte, änderte kurzfristig dieses Vorhaben und verkündete: „Mir ganget naus.“ Kaum, dass die rund 2000 noch verbliebenen Pilger trotz Nässe und Kälte die Festwiese betraten, war strahlender Sonnenschein dem Wallfahrtsgottesdienst beschieden. Stolz ob seines glücklichen Händchens entfuhr es dem Bussenpfarrer: „Ein kleines Wunder ist geschehen, vielleicht ist es das Licht des Heiligen Geistes, auf das wir jetzt blicken".

Wie in den Jahren zuvor, machten sich auch heuer wieder zahlreiche Pilger zu Fuß, per Fahrrad oder Auto auf, um an der 74. Bussenwallfahrt teil zu nehmen. Dabei nahmen viele die Strapazen eines langen Fußweges auf sich, und von allen Seiten strebten sie den „Heiligen Berg Oberschwabens“ hoch. Doch das Wetter meintes es heuer nicht gut mit den Pilgern. Dies zwang Pfarrer Albert Menrad, den Wallfahrtsgottesdienst in die Kirche zu verlegen, bis ein Geistesblitz, wie er es nannte, ihn eines Besseren belehrte.

Ob der Herrgott persönlich ihm mit dem plötzlichen Sonnenschein ein Abschiedsgeschenk zu seiner letzten Pilgermesse auf dem Bussen machte, oder auch Alt-Landrat Dr. Winfried Steuer für seine 50-jährige Treue als Pilger auf dem Bussen belohnte, sei dahin gestellt. Auf jeden Fall freute sich Pfarrer Menrad über seine geistlichen Brüder und vor allem auf den emeritierten Bischof Dr. Friedhelm Hofmann aus Würzburg, mit denen er dann in Konzelebration die Wallfahrtsmesse feiern durfte, die unter dem Leitgedanke stand: „Wir brauchen den Geist Gottes“. Auch entbot er einen Gruß den zahlreichen Vertretern von Politik und Gesellschaft, die Jahr für Jahr an der Bussenwallfahrt teilnehmen.

„Es gibt kein schlechtes Wetter, nur Regen“, rief der Bussenpfarrer den etwa 2000 Pilgern auf der Wiese zu: „Dieser Tag, den wir miteinander feiern, gehört dem Herrgott.“ Wallfahren sei Pilgern zu Gott, um mit ihm durch das Leben zu pilgern „und dazu brauchen wir den Heiligen Geist“. Der Heilige Geist zeige, wie wir das Wirken Gottes wahrnehmen können, so Bischof Hofmann. Er sei der Unbekannte, der oft Ungefragte, ohne den die Welt schon längst nicht mehr existiere. Der Heilige Geist sei Mittelpunkt, denn ohne ihn wäre das Leben und Sterben Jesu nicht zu begründen. „Was heißt: ich glaube an den Heiligen Geist“, fragte er die Pilger. Vor allem, dass er in unsere Herzen komme, dabei sei er geduldig und still und oft bitte man ihn um einen Geistesblitz.

„Der Heilige Geist ist die Mitte unseres Daseins, und wir brauchen ihn heute mehr denn je, vor allem im Hinblick auf die Gesellschaft, die sich verändert“, betonte der Bischof. Dabei dürfe die Nächstenliebe nicht fehlen und nicht zu kurz kommen. Man dürfe sich nicht in die Kirche oder Sakristei zurückdrängen lassen, sondern sich mutig des eigenen Glaubens besinnen. „Dabei müssen Sie auf das Licht Gottes zugehen und lassen Sie den Heiligen Geist auf sich wirken“, mahnte Dr. Friedhelm Hofmann die Pilger. Gerade in schwierigen Situationen sollte man bei ihm Halt finden und dies auch den Jungen zeigen. „Sie werden es aufsaugen“, so die Meinung des Bischofs.

Vor dem Schlusssegen, den er der versammelten Pilgerschar erteilte, hatte Bussenpfarrer Albert Menrad noch einen Ratschlag für alle Wallfahrer: „Der Segen hilft, man muss nur daran glauben, und ist besser als jedes Handy.“