Nabu startet mit neuen Biberführungen

Das Nabu-Naturschutzzentrum Federsee startet am Freitag, 25. März, 17.30 bis circa 20 Uhr mit der ersten öffentlichen Biberführung im Rahmen des von der Stiftung Naturschutzfonds geförderten Bibererlebnisprojekts „Das geheime Leben der Biber in der Nacht“. Mithilfe einer Wärmebildkamera werden Dinge, die dem menschlichen Auge normalerweise in der Dunkelheit verborgen bleiben, sichtbar gemacht – die Wiesen, das Schilf, ein Reh, das im Schutz der Dunkelheit grast. Und vielleicht zeigt sich auch Baumeister Biber, der in der ersten Hälfte der Nacht meist mit Fressen beschäftigt ist und sich dabei wenig stören lässt.

Den Biber besser kennenlernen

Doch bevor es auf Biberentdeckungstour geht, gibt es zur Einstimmung in die Welt der Biber für die Teilnehmenden einen kurzweiligen Vortrag über diese beeindruckenden Tiere und ihre außergewöhnliche Lebensweise. Für Kinder besteht die Möglichkeit, einen Abdruck einer Biberpfote zu gestalten. Ziel der neu konzipierten Führungen ist es, den Teilnehmenden im Rahmen einer stimmungsvollen Naturführung die Möglichkeit zu geben, den Biber besser kennen und verstehen zu lernen.