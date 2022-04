Nabu: Moorrenaturierung hilft beim Klimaschutz

Bei einem Gespräch mit der Leiterin des Nabu-Naturschutzzentrums Federsee, Dr. Katrin Fritzsch, hat sich der Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Christian Kühn, über den Moorschutz am Federsee informiert. Der Nabu betreut dort im Auftrag des Landes Baden-Württemberg die Schutzgebiete und betreibt praktische Naturschutzarbeit für Braunkehlchen, Goldenen Scheckenfalter und Breitblättriges Knabenkraut – und für die Menschen, ganz im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). Intakte Moore spielen eine wichtige Rolle im Klimaschutz. Bei einem kurzen Rundgang durch das Naturschutzzentrum und einer Rundfahrt durchs Moor zeigte Fritzsch die Herausforderungen auf, vor denen der Moorschutz am Federsee angesichts unangepasster Landnutzung und der Klimaerwärmung steht.

Effektiver Kohlenstoffspeicher

Die Fahrt durchs Moor ist holprig, das Wegeprofil stellenweise sehr wellig – eine Folge der entwässerungsbedingten Torfsackung, wie die Zentrumsleiterin dem Gast aus Berlin erklärte. Bis zu drei Zentimeter Torf verschwinden jährlich, wenn Sauerstoff ins Moor gelange. „Moore sind extrem effektive Speicher für Kohlenstoff, einem Bestandteil des klimaschädlichen Gases Kohlendioxid (CO2). Moortorf fixiert Kohlenstoff. Allerdings nur, solange den Bakterien im dauernd wassergesättigten Milieu der Sauerstoff fehlt, um Pflanzenreste vollständig zersetzen zu können“, so die Biologin. Sie schlussfolgert: „Intakte Moore sind die besten natürlichen Klimaschützer!“ Weltweit lagern laut Fritzsch rund 550 Milliarden Tonnen Kohlenstoff in Moorböden – obwohl Moore gerade einmal drei Prozent der Erdoberfläche bedecken. Doch durch Entwässerung löst sich der Torf quasi in Luft auf, die Lebensgrundlage für Tiere, Pflanzen und die Landwirtschaft schwindet. Auch zu intensive Nutzung schadet Mooren. Prekärerweise gehören gerade sie zu den Lebensräumen, die durch die Klimakrise am stärksten bedroht sind.

Synergien zwischen Klima- und Naturschutz

„Moorschutz lohnt sich und schafft Synergien zwischen Klima- und Naturschutz“, betont Umweltstaatssekretär Christian Kühn. Die Bundesregierung wolle mehr in Moore investieren als zentrale Zukunftsaufgabe. „Moore zu erhalten und zu renaturieren ist ein Kraftakt, der auf großes langjähriges Engagement aller Beteiligten und einer guten Zusammenarbeit baut. Wir sind dankbar, dass sich der Nabu hier am Federsee so engagiert für den Moorschutz einsetzt“, so Kühn.

Betreuung im Auftrag des Landes

„Wir freuen uns über den Besuch von Christian Kühn als Vertreter der Bundesregierung, zeigt er doch die Bedeutung des Federsees als Teil einer bedeutsamen Moorlandschaft in Baden-Württemberg. Die 2021 verabschiedete Nationale Moorschutzstrategie gilt es auch hier am Federsee umzusetzen“, betonte Fritzsch. Dafür brauche es ausreichend Ressourcen: „Flächenkäufe, fachliche Untersuchungen, Maßnahmenplanung, die Errichtung und laufende Betreuung von Wasserrückhalte-Bauwerken im Gelände sind notwenige und lohnende Maßnahmen“, so Fritzsch. Nach Abschluss der Maßnahmen geht die Arbeit weiter: im Gebiet präsent sein, wöchentlich Moorwasserstände überwachen, Stau-Bauwerke laufend kontrollieren, Gäste und Bevölkerung informieren – mit diesen Aufgaben kommt dem Nabu-Naturschutzzentrum Federsee vor Ort eine tragende Rolle zu. Als privates Naturschutzzentrum des Nabu stemmt es seine Arbeit vor allem aus dem Betreuungsauftrag des Landes für die Naturschutzgebiete am Federsee und aus Spenden. Die Finanzierung der Naturschutzarbeit sei ein immenser Kraftakt.

„Dabei ist Moorschutz eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, betont die Nabu-Expertin. Mit intensiver Öffentlichkeits- und Umweltbildungsarbeit sensibilisiert der Nabu für die Thematik und ruft Menschen dazu auf, ihr eigenes Verhalten zu hinterfragen. Ein aktuelles, von der Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg gefördertes Projekt des Zentrums mit dem Titel „Moorschutz im Zeichen des Klimawandels“ hat genau das zum Ziel: die Rolle der Moore beim Klimaschutz wahrnehmbar und via Multiplikatorinnen und Multiplikatoren erlebbar machen sowie Handlungsperspektiven für das eigene Tun aufzeigen. Denn intakte Moorlebensräume bescheren Einheimischen wie Gästen enorme Lebensqualität. Daher positioniere sich das Nabu-Zentrum mit seinen zahlreichen Veranstaltungsangeboten prominent in der touristischen Profilierung des Kurortes Bad Buchau „Natur, Kultur und Tourismus“.

Er schätze das Interesse des Staatssekretärs Chris Kühn, sagte auch der ebenfalls am Gespräch teilnehmende Landrat Dr. Heiko Schmid. Dabei schilderte er zwei wichtige Entwicklungen für den Landkreis Biberach: „Zum einen ist es ein gutes Signal, dass die Landesregierung ein mögliches Biosphärengebiet Oberschwaben im Koalitionsvertrag verankert hat. Da sind wir in intensiven Gesprächen mit den Kommunen und weiteren beteiligten Institutionen und Verbänden. Der Federsee wird hier natürlich eine herausragende Rolle spielen.“ Zum anderen möchte der Kreis mit seiner Moorbodenschutzkonzeption einen Beitrag für den Biodiversitäts- und Klimaschutz leisten. Schmid: „Ich bin froh und dankbar, dass hier alle Ebenen eng zusammenarbeiten.“

„Dass sich der Einsatz für den Moorschutz lohnt, ist bei uns am Federsee eindrucksvoll zu sehen, wo bereits 1911 mit dem Kauf erster Riedflächen durch die Nabu-Gründerin Lina Hähne zukunftsweisende Initiativen zum Moorschutz ergriffen wurden“, blickt Moorschützerin Fritzsch zurück. Seither setzt sich der Nabu mit Partnern aus Politik und Verwaltung für dieses einzigartige Naturjuwel ein. Heute sind mehr als 450 Hektar ehemals entwässerter Moorflächen erfolgreich renaturiert – auch mit Hilfe der EU, die den Moorschutz am Federsee im Rahmen von zwei Life-Projekten unterstützte. Davon konnte sich der Parlamentarische Staatssekretär Kühn im nördlichen Federseeried überzeugen: Vor gut acht Jahren wurden auf landeseigenen Flächen auf einer Länge von 30 Kilometern Gräben verschlossen, um das wertvolle Nass im Moor zu halten.