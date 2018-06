Nabu lädt zum Rendezvous mit Graf Dracula – SWR berichtet

Märchen oder Mythos? Was ist dran an Batman, Graf Dracula und blutsaugenden Vampiren? Am Freitag, 22. Juni, veranstaltet das Nabu-Naturschutzzentrum Federsee einen Abend rund um die Fledermaus. Der Abend beginnt um 20.45 Uhr mit einer auch für Kinder verständlichen Einführung im Nabu-Zentrum Federsee. Themen sind unter anderem die faszinierende Lebensweise und die raffinierte Jagdmethode der Flattertiere sowie Empfehlungen für Haus- und Gartenbesitzer, wie sie den bedrohten Tieren helfen können. Und natürlich: Gibt es ihn wirklich, den Blut saugenden Vampir? Bei uns? Nabu-Mitarbeiterin Laura Fieber erklärt, wie Fledermäuse noch aus acht Metern Entfernung erkennen können, ob vor ihnen eine Stechmücke oder ein Nachtfalter fliegt – und das in völliger Dunkelheit. Nach der Einführung geht es hinaus zur persönlichen Begegnung mit den echten Verwandten von Batman, nämlich in die Jagdreviere von Wasserfledermaus, Abendsegler und Zwergfledermaus. Mit speziellen Fledermaus-Suchgeräten macht Fieber die Ultraschall-Laute für die Gäste hörbar, mit denen die nächtlichen Jäger ihre Beute orten. Bereits am Donnerstag, 21. Juni stellt die „Landesschau Baden-Württemberg“ im SWR die Fledermausführung in Bad Buchau als Freizeittipp für die ganze Familie vor. Nach Ausstrahlung ist der Beitrag auch in der SWR-Mediathek (www.SWRmediathek.de) zu sehen. Foto: Karl-Heinz Bickmeier