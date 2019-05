Nabu-Führung: Zu den seltenen Heilpflanzen im Federseemoor

Zurzeit blühen auf den Feuchtwiesen rund um den Federsee viele traditionelle Heilkräuter. Daher bietet das Nabu-Naturschutzzentrum Federsee am Samstag, 1. Juni, eine Themenführung „Feuchtwiesenblüte“ an. Treffpunkt ist um 20 Uhr am Nabu-Zentrum in Bad Buchau. Streuwiesen wie die rund um den Federsee gehören zu den artenreichsten Lebensräumen in Europa. Jetzt zur Feuchtwiesenblüte schmücken sie sich mit malerischen Blütenteppichen. Viele der farbgebenden Pflanzen sind bekannte Heilpflanzen. So wurde aus dem demnächst weißlich blühenden Mädesüß ein Schmerzmittel gewonnen, der Vorläufer des Aspirins. Auch der Baldrian ist eine bekannte Heilpflanze. Der als Bienenweide beliebte Schlangenknöterich half nicht nur gegen Schlangenbisse, so glaubten unsere Vorfahren. Wegen seines hohen Gerbstoffgehalts sollte ein Sud davon gegen Durchfall und bei Entzündungen des Mundraums wirken. Kurios ist dagegen die Herkunft des Namens der intensiv rosa blühenden Kuckuckslichtnelke – er beruht auf einem Irrtum. Auf ihr findet man nämlich häufig die in Schaum gehüllten Larven der Schaumzikade, die man für Kuckucksspeichel hielt. Auch im Schilf wächst eine faszinierende Heilpflanze, der Bittersüße Nachtschatten, der als Halbliane an den Schilfhalmen emporrankt. Er sollte gegen Alpträume („Nachtschaden“) helfen, enthält allerdings giftige Alkaloide. Die Führung dauert etwa zwei Stunden und führt zunächst durch die Feuchtwiesen, anschließend durch den Schilfgürtel und weiter bis zur Besucherplattform im See. Anwohner der Federseegemeinden haben freien Eintritt. Foto: Kerstin Wernicke