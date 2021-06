Nabu bietet wieder Führungen an

Das Nabu-Naturschutzzentrum Federsee in Bad Buchau bietet wieder Führungen an. Interessierte können sich täglich bis 17 Uhr für eine der öffentlichen Veranstaltungen anmelden. Auch Gruppen können wieder eine individuelle Tour buchen.

Die öffentlichen samstäglichen Nabu-Abendführungen zum Federsee und die Führungen in den Wackelwald jeden Dienstagabend finden wieder statt. Wegen der begrenzten Personenzahl ist eine Teilnahme nur nach Anmeldung möglich (täglich bis 17 Uhr, telefonisch oder persönlich im Zentrum).

„Die sommerliche Federseenatur hat jetzt viele Highlights für Naturfans zu bieten“, sagt Dr. Katrin Fritzsch, die Leiterin des Nabu-Zentrums. „Auf den Wiesen blühen Mädesüß und Baldrian. Das Kleine Wiesenvögelchen und viele andere Schmetterlingsarten flattern von Blüte zu Blüte, Heuschrecken zirpen. Im Schilf singen Rohrammern, dazwischen hört man das Schnarren der Rohrschwirle und den rhythmischen Gesang der Teichrohrsänger“, erklärt die Biologin. Am Wasser angekommen, kann man das spektakuläre Jagdverhalten der wendigen Flussseeschwalben beobachten. Bunte Libellen patrouillieren durch ihre Reviere und die Wasseroberfläche ist großflächig bedeckt von den kugeligen gelben Blüten der Teichrosen. Am Ende der Federseeführungen warten stimmungsvolle Sonnenuntergänge über dem See auf die Führungsgäste.

Die Wackelwald-Führungen des Nabu locken mit einer ganz besonderen Erfahrung: dem Ausprobieren des „Moorpuddings“ und dem Erzeugen von Bodenwellen, die sich fortpflanzen – und mit einer überraschenden Demo, wie weich der Moorboden tatsächlich ist.

Beide Führungen sind jetzt auch wieder für Gruppen individuell buchbar und können darüber hinaus als Gutschein verschenkt werden (Informationen gibt es unter Telefon 0758/1778-1). Fledermaus-Abende werden allerdings weiterhin ausgesetzt.

Naturinfos, Infomaterial und Shopprodukte des Nabu-Zentrums erhalten Gäste über ein geöffnetes Info-Fenster. Vor dem Naturschutzzentrum gibt es eine „Krautschau“ zu besichtigen, gut besucht durch die Gäste des neuen Wildbienenhotels. Und wer wissen möchte, wie schnell Schilf wächst, kann per Messlatte den Zuwachs verfolgen.