NABU, Bauhof und Volksbank schaffen gemeinsam für die Natur

Im Rahmen des Klimaschutztages der Volksbank Ulm-Biberach wurden am 19. März einheimische Wildsträucher sowie große Bäume auf städtischen Flächen Bad Buchaus gepflanzt. Die Planung und Leitung lagen bei Jörg Schmid vom Städtischen Bauhof und bei Siegfried Frosdorfer, dem Vorsitzenden der NABU-Gruppe Bad Buchau-Federsee. Die Volksbank übernahm mit 4000 Euro die Pflanzmaterial-Kosten und deren Mitarbeiter führten die Arbeit aus.

In seiner Einführung erklärte Frosdorfer: „Das Beste für die Natur sind unsere einheimischen Wildsträucher, wie etwa Weißdorn, Schlehdorn, Kreuzdorn, Hunds-Rose, Wolliger Schneeball, Liguster und viele weitere. Diese Wildsträucher bilden Blüten, deren Pollen und Nektar bei der Bestäubung Insekten zugutekommen. Die wichtigsten Bestäuber sind Wildbienen einschließlich Hummeln, Honigbienen, Schmetterlinge, Käfer und Schwebfliegen. Die Beeren, beziehungsweise die Früchte der Wildsträucher dienen Säugetieren und Vögeln als Nahrung. Ihre Blätter werden von Insektenlarven und Säugetieren gefressen.“

Beispiel Schlehdorn – Wert für Tiere: Futterlieferant für 137 Insektenarten, darunter 73 Kleinschmetterlinge, 15 Bockkäfer und 14 Blattwespen. An der Blüte 18 Sand-, Furchen- und Mauerbienenarten, Fliegen, Schwebfliegen, Zierkäfer, Tagfalter; an den Blättern Segelfalter, Baumweißling, Trauergrünwidderchen, Akazienzipfel-, Schlehenzipfelfalter, Nierenfleck; am Holz Zierlicher Prachtkäfer; an den Früchten 20 Vogelarten und 12 Säugetierarten.

Die freiwilligen Helfer der Volksbank pflanzten nahezu 100 Wildsträucher in den Gewannen Saulgauer Staig und Seelenwiesen. Des Weiteren erfolgte eine Pflanzung von 35 bis zu vier Meter hohen Bäumen entlang des Möwenweges in Bad Buchau. Folgende Arten wurden verwendet: Schwarz-Erle, Silber-Weide, Flatter-Ulme. Diese sollen die Wegrandböschung am Graben mit ihrem Wurzelwerk befestigen.

Beispiel Silber-Weide: Den Pollen der Silber-Weide sammeln 16 Wildbienen-Arten, vor allem Sandbienen. 27 Schmetterlings-Arten nutzen die Blätter als Raupenfutter, wie der Kleine Schillerfalter, der Eulenfalter, die Gammaeule und der Salweiden-Glasflügler.

Abschließend bedankte sich Frosdorfer bei Bauhofleiter Jörg Schmid und seinem Team sowie seinen Naturschutzmachern Bernhard Florchinger, Dietmar Mayer, Merlin Schubert und Gerti Potschien-Roth für ihre gute Arbeit und Fachkompetenz.