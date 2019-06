Nächtliche Jäger mit Radarfalle

Fledermäuse sind weder gierige Blutsauer noch bringen sie Unglück. Das möchte der Fledermaus-Abend des Nabu-Naturschutzzentrums Federsee am Freitag, 28. Juni, zeigen. Beginn ist um 21 Uhr.

Fledermäuse gehören eigentlich sogar ins Guiness-Buch der Rekorde, so der Nabu: Wer hätte vermutet, dass manche Arten zwischen Winter- und Sommerquartier bis zu 1600 Kilometer wandern? Dass Große Abendsegler mit bis zu 50 km/h durch die Luft schießen?

Fledermäuse orientieren sich sicher im Dunkeln. Große Hufeisennasen beispielsweise entdecken eine Beute selbst noch aus acht Metern Entfernung – und nicht nur das: Sie erkennen sogar, um welche Art von Beute es sich handelt, z.B. eine Stechmücke oder ein Nachtschmetterling. Genau das ist ihre wichtige Funktion im Naturhaushalt: Sie dezimieren die nachtaktiven Schadinsekten, die den tagsüber jagenden Vögeln durch die Lappen gehen.

Der Clou der nächtlichen Schädlingsbekämpfer: Sie peilen die Beute mit Ultraschall-Lauten an, für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbare hohe Töne. Das klingt spannend? Am kommenden Freitag bietet das Nabu-Zentrum interessierten Nachtschwärmern wieder einen Fledermaus-Abend an, Beginn ist um 21 Uhr, Treffpunkt das Naturschutzzentrum.

Zur Einführung gibt es einen Bildervortrag über das Leben der nächtlichen Jäger, dann folgt die Expedition an ihre Jagdplätze. Nabu-Mitglieder erhalten Ermäßigung. Für Einwohner der Federseegemeinden ist der Eintritt anlässlich des Jubiläums „80 Jahre Naturschutzgebiet Federsee“ frei.