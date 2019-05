Nächtliche Fledermauspirsch am Federsee

Graf Dracula lässt bitten: Am Freitag, 31. Mai, lädt das Nabu-Naturschutzzentrum Federsee zur nächtlichen Pirsch mit Taschenlampe und „Bat-Detektor“ ein. Der Nabu verspricht, Licht in die vielen Sagen und Mythen rund um Graf Dracula & Co. zu bringen. Treffpunkt für neugierige Nachtschwärmer ist um 20.45 Uhr das Nabu-Zentrum in Bad Buchau. Zunächst gibt es kindgerechte Einblicke in die Lebensweise der nächtlichen Jäger und einfach umzusetzende Tipps für den Fledermausschutz in Haus und Garten. Zu Beginn der Dämmerung folgt der zweite Teil des Abends: die Führung an verschiedene Jagdplätze heimischer Fledermausarten. Ausgerüstet mit speziellen Fledermaus-Suchgeräten kann die Gruppe herannahende Flattermänner orten und über die verschiedenen Rufe auch unterschiedliche Arten ausmachen.