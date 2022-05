Muttertag ist Picknick-Zeit im Federseemuseum

Im Federseemuseum ist am Sonntag, 8. Mai, Picknick-Zeit. Einem entspannten Picknick im archäologischen Freigelände des Federseemuseums steht am Muttertag somit nichts entgegen. Von 10 bis 18 Uhr geht es in der neuen Sonderausstellung „Playmobil on Tour – Auf Zeitreise mit dem Federsee-Express“ rund. Hunderte Playmobilfiguren tummeln sich als Rentierjäger, Bauern und Krieger in verschiedenen Szenen und zeigen den bunten Alltag in der Vorgeschichte. Gleichzeitig können Besucherinnen und Besucher die Vergangenheit auf dem Familienparcours „Family Activity Trail“ ganz handfest kennenlernen. Wer weiterhin voller Tatendrang ist, kann sich von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr zudem noch als Eiszeitjäger mit Speer und Speerschleuder versuchen oder eine kleine Rundfahrt mit dem Einbaum genießen. Um 14 Uhr laden die „ArchäoKids“ andere Kinder zu einer exklusiven Führung auf Augenhöhe und durch die Steinzeit ein. Um 15 Uhr können Erwachsene beim Rundgang durch das Freigelände 15 000 Jahre Leben am See kennenlernen. Auch kulinarisch wird vorgesorgt: von 12 bis 15 Uhr dürfen Besucher ihr Grillgut mitbringen und an der Feuerstelle des Museums grillen. Zudem verkauftder katholische Frauenbund ab 13 Uhr Kuchen. Weitere Informationen gibt’s beim Federseemuseum Bad Buchau, Zweigmuseum des Archäologischen Landesmuseums Baden-Württemberg, August-Gröber-Platz, unter Telefon 07582 / 83 50 sowie im Internet unter www.federseemuseum.de (sz) Foto: Federseemuseum Bad Buchau