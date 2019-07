„Die Musikkapelle ist eine Gemeinschaft, die Freude am Musizieren hat, sie gibt Zutrauen, etwas zu können oder zu schaffen und gebraucht zu werden. Jeder lernt von jedem und ist genau gleich wichtig“: Nach diesen Grundsätzen lädt der Jugendausschuss der Musikkapelle Tiefenbach – Gertrud Strohm, Nicole Strohm, Isabell Schosser und Anja Brehm – einmal im Jahr zu einem Vorspielabend ein. Hier dürfen die Musikschüler ihr Erlerntes dem interessierten Publikum vortragen, das vorwiegend aus Eltern, Geschwisterkindern sowie Omas und Opas besteht.

Mit Elena Bendel, Lea Blum, Riaan Christ, Clara Ebe, Hanna Eggart, Greta Kern, Matias Klaric, Tom Kohler und Felix Schäfer eröffneten neun Kinder der zweiten Klasse das Vorspiel mit zwei Musikstücken und zeigten, was sie nach einem Jahr Ausbildung gelernt hatten. Bereits zwei Jahre Ausbildung können Ina Keller, Marcel Martini, Matti Nothhelfer, Anna Schilling, Judith Schosser, Svenja und Tamara Zoll vorweisen. Die Drittklässler gaben zwei Lieder gekonnt zum Besten, die schon etwas schwieriger waren.

Dass das Spiel auf einem Musikinstrument einen selber und vor allem auch andere begeistern kann, bewiesen zwölf Musikschüler mit einer Ausbildungszeit von einem bis sechs Jahren. Im Einzelvortrag oder Duett zeigten sie, ob mit CD-Begleitung oder ohne und trotz Lampenfieber, Mut, ihr Können unter Beweis zu stellen. Der Jugendausschuss stellte die Auszubildenden, ihre Instrumente und deren Ausbilder vor: an der Querflöte Sarah Hänsler, Madeleine Haag und Lina Winkler (Ausbilderin Gertrud Strohm); an der Klarinette Cara Rempp, Melanie Stolz (Ausbilderin Julia Lutz), Isabell Bendel (Ausbilderin Nicole Strohm); am Horn Leonard Bendel (Ausbilder Thomas Schultheis); an der Posaune Ellen Hepp (Ausbilder Thomas Schultheis); am Schlagzeug Martin Strohm (Ausbilder Rico Marquart); am Saxofon Celin Bohlender, Alisa Schmid (Ausbilderin Anja Kapitel); an der Trompete Nico Keller (Ausbilder Thomas Schultheis).

Die Zukunft des Vereins bestehe in der Jugend und deshalb sei die Ausbildung der Jungmusiker für die Musikkapelle lebensnotwendig, so der Vorsitzende Stefan Hecht, als er sich für die Organisation des Vorspielabends beim Jugendausschuss bedankte. Deren wertvolle Arbeit sei daher nicht wegzudenken. Sein weiterer Dank galt den Eltern für die Ermöglichung der Ausbildung, natürlich allen Ausbildern für ihr Engagement und auch der Federseegrundschule. Sie ermögliche durch die Kooperation Schule-Verein die Blockflöten-Ausbildung als musikalische Grunderziehung in der zweiten und dritten Grundschulklasse. Ab der vierten Klasse können die Schüler dann in Einzelausbildung oder im Gruppenunterricht ihr Wunsch-Instrument erlernen. Gerne werden aber auch Seiteneinsteiger aufgenommen, die als Erwachsene ein Musikinstrument neu erlernen oder als Wiedereinsteiger zur Musikkapelle stoßen wollen.

Sehr rege wurde von den kleinen Gästen das Angebot angenommen, alle zur Ausbildung angebotenen Instrumente unter professioneller Hilfe von Musikern selber auszuprobieren.