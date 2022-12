Musikkappe Tiefenbach lädt zu Dreikönigskonzert

Wiederum lädt die Musikkapelle Tiefenbachzu ihrem Jahreskonzert ein. Am Vorabend von Dreikönig, Donnerstag, 5. Januar, beginnt um 20 Uhr der Konzertabend in der Federseehalle zwischen Alleshausen und Seekirch. Dirigent Wolfgang Marquart hat laut Vorschau ein Programm zusammengestellt, das den Geschmack jedes Blasmusikliebhabers treffen wird.

Eröffnet wird das Konzert mit einer Intermezzo Szene: Jakob de Haan umschreibt in seiner Komposition „Campus Instada“ die Vielfalt an musikalischen Richtungen. In dem Werk „Into the raging River“ inspirierte sich Steven Reineke aus einer Raftingtour. In „Alpina Saga“ entführt Thomas Doss den Zuhörer auf eine Bergwanderung mit all ihre Gefahr und Pracht. „Dances with wolves“ (Der mit dem Wolf tanzt) ist eine einfühlsame Filmmusik von John Barry und wurde 1997 mit insgesamt 7 Oskars ausgezeichnet.

Den zweiten Konzertteil eröffnet der Konzertmarsch „Polarstern“ von Dascha Dalke und arr. von Franz Gerstbrein. Die Polka „Zeitlos“ spiegelt musikalische neue Wege und die Philosophie von Komponist Martin Scharnagel wider. Der populären Welthit „Einsamer Hirte“ von James Last bringt die Soloflöten zum Hauptaugenmerk. Stefan Schwalgin sorgt für eine effektvolle Bearbeitung und Soloposaune im Bigbandstil „Feeling Good“ aus dem Musical „The Roar oft the Geasepaint“. Santiago Lope komponierte für einen Stierkampf zu Ehren eines berühmten Toreros den Pasodoble „Gallito“

Die obligatorische musikalische Quizfrage, die zum Jahreskonzert dazugehört, soll laut Ankündigung den Abend zusätzlich bereichern. Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Passive Mitglieder und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt.