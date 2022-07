Musikkapelle Oggelshausen spielt Serenadenkonzert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, den 16. Juli spielte die Musikkapelle Oggelshausen bei bestem Wetter ihr Serenadenkonzert auf dem Kirchplatz in Oggelshausen. Vor den zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörern eröffnete die Kapelle unter der Leitung von Petra Diodone das Konzert mit dem Marsch „Das Abzeichen“. Nach der Begrüßung durch eine der beiden ersten Vorsitzenden Anja Kapitel folgten mit dem Stück „Montanas del Fuego“ musikalische Impressionen der Insel Lanzarote. Bei diesem Stück beschrieb die Kapelle mit sauber herausgearbeiteten rhythmischen und melodiösen Kontrasten die Feuerberge der Insel. Nach dem „Marsch der Titanen“ mit seiner eingängigen Melodie im Trio folgten lockere Töne in einem Medley der Beatles.

Mit dem ersten Solostück des Konzertes nahm gleich ein ganzes Register die Zuhörer mit auf den „Posaunen-Express“. Edwin Hader, Reinhold Kletsch, Thomas Brand und Verena Funk an der Posaune begeisterten damit das Publikum. Eine besondere musikalische Erfahrung bot schließlich das Stück „Under the Boardwalk“ der Gruppe „The Drifters“. Maximilian Hader an der Trompete und Daniel Maile an der Tuba wirkten bei diesem Stück fein aufeinander abgestimmt als Solisten, während die Kapelle mit aneinander geriebenem Schleifpapier eine besondere Form der Begleitung darbot. Direkt weiter im Programm ging es mit dem nächsten Solostück „Der Alphornischt“. Ein Stück, das dem Solisten Andreas Nischt auf den Leib geschrieben wurde und bei dem er sein musikalisches Talent am Alphorn großartig unter Beweis gestellt hat. Mit einem Medley der größten Hits von Herbert Grönemeyer und der „Finkensteiner Polka“ verabschiedete sich die Kapelle von ihrem Publikum. Als Zugabe, die vom Publikum lautstark eingefordert wurde, erklang die traditionelle Slavonicka-Polka.