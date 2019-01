Musikkapelle Oggelshausen lädt zum Kirchenkonzert

Die Musikkapelle Oggelshausen lädt am Sonntag, 27. Januar, ab 17 Uhr zu einem Kirchenkonzert in die Pfarrkirche St. Laurentius und St. Agatha nach Oggelshausen ein. Unter der Leitung von Petra Diodone erklingen sowohl geistliche also auch weltliche Werke wie „Nessun Dorma“ aus der Oper Turandot von Giacomo Puccini. Abwechslungsreich gestaltet sich das Programm durch den Zusammenklang der Musikkapelle und dem Kirchenchor unter Gerlinde Rief-Siegle. Zu hören sind bekannte Werke der zeitgenössischen Musik, etwa Michael Jacksons „We are the World“ mit dem Schulchor der Grundschule Oggelshausen. Komplettiert wird das Programm durch die Kombination von Saxofon und Klavier sowie Trompete und Orgel.