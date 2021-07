Musiker präsentieren sich in neuen Uniformen

Am letzten Samstag im Juli gestaltet der Musikverein Oggelshausen ein Serenadenkonzert auf dem Kirchplatz in Oggelshausen. Nach langer Pause freuen sich die Musikerinnen und Musiker darauf, wieder vor Publikum spielen zu können. Was das Konzert ebenfalls besonders macht: Erstmals präsentieren sich die Musikerinnen und Musiker in ihren neuen Uniformen.

Unter der Leitung von Petra Diodone nimmt der Musikverein die Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine musikalische Reise von Böhmen übers Allgäu bis nach Amerika, vom 19. Jahrhundert über die 1980er bis in die Gegenwart.

Doch nicht nur musikalisch lohnt sich ein Besuch, auch die Vorstellung der neu gestalteten Uniformen findet im Rahmen des Konzerts statt. Bereits in den neuen Uniformen spielen die Musikerinnen und Musiker ein abwechslungsreiches Programm mit klassischen Stücken von Johann Strauss ebenso wie modernen Stücken von Nena.

Das Konzert beginnt am Samstag, 31. Juli, um 19 Uhr und findet im Freien statt. Ausweichtermin bei schlechtem Wetter am Samstag ist Sonntag, 1. August um 17 Uhr. Bei schlechter Witterung an beiden Tagen fällt das Konzert leider aus.