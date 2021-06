Musikalischer Morgengruß

Ein Zeichen für eine langsame Normalisierung setzte die Buchauer Stadtkapelle am frühen Fronleichnamsmorgen. Nachdem voriges Jahr coronabedingt keine Tagwacht stattfinden konnte, spielte heuer wieder eine Abordnung ab 5.30 Uhr an verschiedenen Stellen der Stadt und stimmte die Bürgerschaft ganz traditionell mit alten Kirchenliedern auf den sogenannten Herrgottstag ein. Auch für die Musiker ist Fronleichnam alljährlich ein besonderer Termin, denn die Ruhe der schlafenden Stadt und die ersten warmen Sonnenstrahlen schaffen eine ganz besondere Stimmung. Das Aufstehen sei zwar mühsam, aber lohne sich immer wieder, so die einhellige Meinung beim nachfolgenden Frühstück, zu dem wie üblich der Ehrenvorsitzende Eugen Buck eingeladen hatte. Foto: Karlheinz Kleinau