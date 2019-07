Musikalische Träume mit internationalem Flair

Bei den Musikfestwochen Donau-Oberschwaben haben Julia Helena Bernhart (Mezzosopran) und Stephanos Katsaros am Flügel in der Reihe „Young Artists“ ihr aktuelles Programm „Erträumt“ im Goldenen Saal Bad Buchau vorgestellt. Raumfüllend und variabel die Stimme der Sängerin, virtuos und kraftvoll die Aktionen des Pianisten – so erlebten die leider nicht allzuvielen Zuhörer den interessanten Konzertabend.

Mit den in der Originalsprache gesungenen griechischen Liedern konnten die Zuhörer mit einem Bauernjungen mitfühlen, der letztendlich vergebens für seine Geliebte singt. Mit großer und raumfüllender Stimme stellte sich Julia Bernhart vor. Zu perlenden Zwischenspielen und einfühlsamen Begleitphasen des Pianisten verlieh sie den Liedern Profil durch die beeindruckende Gestaltungskraft ihrer Stimme, die durchweg opernhafte Attribute aufweisen kann.

Unter vielen Gesichtspunkten hat die Sängerin „Von ewiger Liebe“ von Johannes Brahms ausgeleuchtet. Einfühlsam berührende Folgen wechselten mit markanten Steigerungen, die den tonalen Rahmen des Goldenen Saals fast zu sprengen drohten.

Ganz anders: sieben spanische populäre Lieder von Manuel de Falla. Auch hier bestach der Variantenreichtum der wiederum in der Originalsprache vorgestellten Gesänge. Die Suche nach dem dunklen maurischen Tuch in großen Einheiten, der temporeiche Hinweis, nicht mit Steinen auf das Glasdach des nachbarlichen Hauses zu werfen, aber auch die fast elegischen Träume des Mädchens, das sich an einen Pinienbaum schmiegt, zeugten von der Wandlungsfähigkeit der Sängerin. Voll Rasse und Klasse verabschiedete sich ein junger Mann von seiner Geliebten, auch weil sie dessen Mutter nicht recht ist. Doch „schlaf ein, meine Seele und mein Morgensternchen, die Liebe sei verflucht, doch erzähl niemand davon“. Durch ausgeteilte deutsche Übersetzungen konnten die Zuhörer mitverfolgen, was auf musikalisch künstlerischem Gebiet dargeboten wurde.

Das Stück „Erträumt“ des Zeitgenossen Martin Christoph Redel ist eine inhaltlich ungemein vielseitige Sammlung ganz unterschiedlicher deutscher Titel, ideal für eine schlanke und zugleich volltönende Mezzosopranstimme. Ob es sich um Verdrängung, Hoffnung oder das Alleinsein dreht, die Sängerin zeigte ihre stimmliche Wandlungsfähigkeit von flüsternden Passagen bis zu opernhaftem Klangvolumen, von empfindsamer Wärme bis zu extrem hohen Bereichen.

Mit dem letzten Melodienblock als einem herrlich amüsanten Medley lenkte das Duo den Blick zurück ins 20. Jahrhundert zu Kurt Weill. Verführerisch mit Charme und leicht erotischem Einschlag die Zuhälterballade, elektrisierend der Song der Seeräuber-Jenny, facettenreich der Surabaya-Jonny als Blick in die illustren Cafés jener Zeit.

Bei all diesen ganz unterschiedlichen sängerischen Angeboten zeigte Stephanos Katsaros sein Können, seine Virtuosität und sein verlässliches Mitgestalten am Klavier. Perlend und rasant seine fließenden Passagen, exakt und oft äußerst markant seine Eckpunkte, beeindruckend vor allem seine Fähigkeiten als Solist zwischen den gesungenen Einheiten. Ob bei Mendelssohn oder in einer interessanten Studie, bei der er den Nachhall einzelner Saiten manuell dämpfte, der Pianist zeigte sein Können auf ebenfalls hoher Stufe in großer Variationsbreite.

Viel Beifall lohnte jeden einzelnen Auftritt der sympathischen jungen Künstler, deren Konzert einen besseren Besuch verdient gehabt hätte.