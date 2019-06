Musikalisch in den Sommer

Die musikalische Freiluftsaison in Bad Buchau ist eröffnet. Die Betzenweiler Musiker gaben kürzlich den Auftakt zum fröhlichen Kurkonzert auf dem Marktplatz. In den Sommermonaten wird der Buchauer Marktplatz zum „Klingenden Marktplatz“ umfunktioniert. Jeweils am Freitagabend geht dann das Kurkonzert über die Bühne, das neben Kur- und Feriengästen auch die Einheimischen gerne besuchen. Bei Regen allerdings wird das Konzert in den großen Saal im Kurzentrum verlegt. Beim Auftritt der Betzenweiler Musiker in ihren schmucken Uniformen und mit schmissigen Musikstücken waren alle Sitzgelegenheiten, auch die der Strassencafés, voll besetzt. Aber der Bauhof zeigte sich hier flexibel und hatte schnell weitere Bänke parat. Für die Musiker sind sogar neue Stühle angeschafft worden, was sehr begrüßt wurde. Eine der nächsten Gruppen sind die Geschwister Popp, die immer eine ganz besondere Stimmung auf dem Marktplatz hinterlassen. Foto: Klaus Weiss