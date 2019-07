„Musik und Bewegung/Tanz“ ausprobieren

Die Musikschule Bad Buchau bietet im Fach „Musik und Bewegung/Tanz“ in kleinen Unterrichtsgruppen Musik- und Tanzpädagogik mit künstlerischem Ansatz. Ab sofort nimmt das Fach Anmeldungen für das neue Schuljahr entgegen. Um das Fach auszuprobieren, lädt Brit Mantz-Michel, Musik- und Tanzpädagogin an der Musikschulem zu mehreren Ausprobierstunden ein: Alle musik- und tanzinteressierten Kinder ab vier Jahren sind am Mittwoch, 10. Juli, ab 14 Uhr herzlich willkommen. Für die Jüngsten sei das Fach eine bewährte und gute erste Möglichkeit, die reiche Welt des Tanzes und der Musik näher kennenzulernen, so Mantz-Michel. Musik wird in Bewegung und Tanz erlebt, Koordination geübt, das Miteinander und Aufeinander-Hören und -Achten ausgebildet. Für tanzinteressierte Vorschüler und Schüler gibt es am Mittwoch, 10.Juli, und Donnerstag, 11.Juli, Musik- und Tanzstunden. Eltern, deren Kind erst im Laufe des Schuljahrs vier Jahre alt werden, können es gerne bereits vormerken lassen.