Motorradfahrer wird schwer verletzt

- Bei einem Vorfahrtsunfall am vergangenen Freitag ist ein Motorradfahrer auf der L 280 zwischen Oggelshausen und Stafflangen schwer verletzt worden. Gegen 17.25 Uhr fuhr ein 52-jähriger Fahrer eines VW Passat aus Richtung Hofen auf die L 280 ein. Hierbei übersah er den aus Richtung Stafflangen kommenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Zweirad, wobei der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Rettungskräfte brachten den 26-Jährigen in eine Klinik. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt zirka 9000 Euro.