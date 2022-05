Motorradfahrer stürzt

Ein Motorradfahrer hat am Montag bei einem Sturz in Kanzach leichte Verletzunge erlitten. Der 63-Jährige fuhr gegen 16.45 Uhr mit seinem Motorrad in der Dürnauer Straße. Dabei ließ er sich wohl von einem Radfahrer ablenken und übersah ein parkendes Auto samt Anhänger. Er fuhr in das Gespann hinein und stürzte zu Boden. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden an der BMW und dem Anhänger auf etwa 12 000 Euro.