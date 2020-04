Mopedfahrer prallt mit Reh zusammen

In einem Einfamilienhaus in Ummendorf ist am Mittwochmittag ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehren habe der Dachstuhl komplett in Flammen gestanden, sagte der Kommandant der Ummendorfer Wehr, Simon Legnaro, der „Schwäbischen Zeitung“. Das Gebäude in der Noherrstraße sei nach dem Brand unbewohnbar.

Gegen 12.15 Uhr wurden die Feuerwehren aus Ummendorf, Ringschnait, Ochsenhausen und Biberach wegen eines Dachstuhlvollbrands alarmiert.