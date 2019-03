Moorochsen nehmen Abschied von der Fasnet

Alles hat ein Ende – so auch die Bad Buchauer Moorochsenfasnet. Abschied nehmen war deswegen am Dienstagabend auch bei den Moorochsen angesagt. Ein mehr als trauriger Anlass, so Zunftmeister Uwe Vogelgesang, als er wohl oder übel den abgesetzten Bürgermeister wieder aus dem Gefängnistürmle heraus lassen musste.

Der Zunftmeister verlas mit tränenerstickter Stimme den Nachruf auf eine lange Fasnet, die mit der Ausrichtung des Ringtreffens durch die Gabelzünfte dieses Jahr einiges abverlangte. Unter Wehklagen der Masken wurde der Narrenbaum umgelegt. Vater Federsee musste die Herrschaft wieder an Bürgermeister Peter Diesch zurückgeben, beovor er in seinen Einbaum stieg und sich wieder auf den Weg in sein nasses Element machte.

Aber bei einem war Zunftmeister Uwe Vogelgesang sich sicher: „S goht scho wieder drgega“, die nächste Fasnet kommt bestimmt.

Auf das eigentliche Verbrennen der Fasnet in Form eines Schneemannes musste dieses Jahr aufgrund des stürmischen Wetters aus Sicherheitsgründen verzichtet werden. Aber auch so war die Veranstaltung traurig genug.

Weinende Maskenträger versuchten, sich gegenseitig zu trösten, obwohl der eine oder andere leise flüsterte: „Gott sei Dank, s’isch auch ganz guat, dass jetzt vorbei isch.“

Der Zunftrat wurde trotz heftigstem Widerstand von Moorochsen, Weller und Galgenvögel gefesselt und nach einer Ehrenrunde um den Marktplatzbrunnen endgültig abgeführt. Zuvor erklang noch einmal das Moorochsenlied und dann endgültig das Kehrauslied, bevor sich die Mäschkerle in den Lokalen der Stadtzum Kehraus einfanden.