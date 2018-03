Moorochsen müssen weinen

Abschied nehmen von der Fasnet ist am Dienstagabend bei den Bad Buchauer Moorochsen angesagt gewesen. Ein mehr als trauriger Anlass, sagte Zunftmeister Uwe Vogelgesang, als er wohl oder übel den abgesetzten Bürgermeister – hier seine Stellvertreterin Charlotte Mayenberger – wieder aus dem Gefängnistürmle herauslassen musste. Auch die –Zimmerleute waren nicht zu überreden, den Narrenbaum noch etwas länger stehen zu lassen und legten ihn kurzerhand um. Während der Zunftmeister mit tränenerstickter Stimme den Nachruf auf die Fasnet verlas, ging der Schneemann, symbolisch für den Winter, in Flammen auf. Vater Federsee stieg in seinen Einbaum und machte sich wieder auf den Weg in sein nasses Element. Die stellvertretende Bürgermeisterin Charlotte Mayenberger erhielt wieder den Rathausschlüssel und meinte, dass der Chef sich sicher freue, wieder in sein Büro zu dürfen. Die guten Geister der Zunft nahmen Zunftmeister Vogelgesang fest und sperrten ihn ins Gefängnistürmle, auch die anwesenden Zunfträte wurden abgeführt. Weinende Maskenträger versuchten, sich gegenseitig zu trösten. Die Caribbean Steelband Kolibris und die Buchauer Stadtkapelle sorgten noch einmal für Stimmung und einmal noch erklang das Moorochsenlied, gefolgt vom Kehrauslied der Zunft, bevor sich die Narren in den Lokalen der Stadt zum Kehraus trafen. Foto: Klaus Weiss