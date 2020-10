Moorochsen hoffen auf „a bissle Fasnet“

Die großen Fasnetsveranstaltungen für 2021 sind nun coronabedingt abgesagt, so auch bei der Bad Buchauer Narrenzunft Moorochs. Das geplante Gabeltreffen am 30./31 Januar findet nicht statt. Die Zunft hofft aber, vor allem auch im Interesse der jüngeren Narren, so etwas wie „Fasnet light“ mit kleineren Veranstaltungen feiern zu können.

Die Moorochsenzunft unternimmt in der kommenden Fasnet keine Ausfahrten zu Veranstaltungen und Umzügen anderer Narrenzünfte, und es werde auch keine Ballveranstaltungen bei den Moorochsen geben. Das Gabeltreffen soll am 4. und 5. Februar 2023 zusammen mit dem Jubiläum des 60-jährigen Bestehen der Moorochsenzunft nachgeholt werden.

Diese Entscheidung der Bad Buchauer Moorochsenzunft hat sich schon seit einiger Zeit abgezeichnet und war angesichts der aktuellen Corona-Pandemie und ihrer Folgen unausweichlich. Sie deckt sich auch mit der aktuellen Empfehlung der Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutscher Narrenverbände und somit auch der VFON, die vor fast zwei Jahren in Bad Buchau noch ganz unbeschwert ihr 50-jähriges Bestehen feiern konnte.

Vereinsleben soll nicht ganz stillstehen

Eine Fasnet in ihrer gewohnten Form ist aufgrund der hohen Infektionsgefahr undenkbar und wäre anderseits mit Abstand und (Alltags-)Masken illusorisch und nicht durchführbar, teilt die Zunft mit. „Wir wissen als Brauchtumsträger und als Veranstalter der Bad Buchauer Fasnet um unsere gesellschaftliche Verantwortung. Die Gesundheit unserer Bevölkerung, unserer Gäste aber auch unserer eigenen Mitglieder und deren Familien liegt uns sehr am Herzen und steht deswegen an allererster Stelle“, so der Moorochsenzunftmeister Uwe Vogelgesang. Wichtig ist, dass die Fasnet und das damit verbundene Brauchtum nicht generell und komplett ausfällt und das Vereinsleben somit nicht ganz stillsteht.

„A bissle Fasnet“ soll es auf alle Fälle in kleinem Rahmen geben, sofern dies die Pandemie und die Infektionszahlen im Februar zulassen, so der Moorochsenchef weiter. Einzelne kleinere Veranstaltungen der Haus- und Straßenfasnet im Freien, in abgespeckter Form, mit einem durchdachten Hygienekonzept und in Absprache mit den kommunalen Verantwortungsträgern sollen, wenn möglich, in Bad Buchau stattfinden. Vor allem eine kleine Kinderfasnet soll es in irgendeiner Form voraussichtlich an der frischen Luft auch im kommenden Jahr geben. „Auch die Jugendlichen im Verein sollen nicht ganz leer ausgehen, sind es doch gerade sie, die seit März auf vieles verzichten müssen, was eigentlich zu ihrer Jugend gehört“, schreibt die Narrenzunft.

Grundlage für Folgejahre

Der Zunftrat will bis zum Jahresende versuchen, mit einem Konzept eine kleine, vielleicht auch ganz kleine Fasnet 2021 während der Pandemie zu gestalten. Die Erfahrungen daraus könnten auch eine Grundlage für die Folgejahre sein: „Das Festhalten an Brauchtum und Tradition ist gerade in einer schwierigen Zeit wie dieser wichtig, und könne auch als Chance gesehen werden, die Fasnet wieder mehr in ihren Ursprüngen zu feiern und weniger mit Party und Kommerz.“ Die Verantwortlichen der Bad Buchauer Moorochsen wollen hier kreativ sein und verschiedene Möglichkeiten und Ansätze für eine kleine Fasnet unter Pandemiebedingungen genau prüfen. Sie hoffen hier auch auf die Solidarität und Unterstützung der Bad Buchauer Bevölkerung und ihrer treuen Mitglieder. Vielleicht seien es auch gerade die alten, fast vergessenen kleinen Fasnetsbräuche, die jetzt in der Pandemie wiederentdeckt mit etwas Improvisation neu gelebt werden können. Kleine geplante Veranstaltungen und Aktionen könnten jederzeit kurzfristig auch wieder abgesagt werden.