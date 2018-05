Moorochsen freuen sich über aktive, kreative Narren

Die Veranstaltungen der Bad Buchauer Hausfasnet stehen und fallen mit der Anzahl der Teilnehmer. Deswegen ruft die Narrenzunft Moorochs alle Mitglieder, aber auch alle anderen Narren und närrisch gesinnten Mitbürger zur aktiven Teilnahme auf.

Am Abend des Rußigen Freitags, 9. Februar, setzt sich ab 19 Uhr am Narrenbrunnen der beliebte Hemadglonkerumzug in Bewegung. Die Teilnehmer ziehen im Nachtgewand und mit vielen lärmenden Bett- und Nachtutensilien aus Großmutters Zeiten wie Petroleumlampen, Handleuchtern und Häfele durch die Straßen der nächtlichen Moorochsen-Metropole. Willkommen sind Musikinstrumente jeglicher Art und alles, was man in irgendeiner Weise als solche bezeichnen kann, also Hupen, Trillerpfeiffen, Waschbretter, Rätschen – eben alles, was Krach macht. Die Dürnauer Xälzbären und sicherlich auch noch andere Buchauer Musikgruppen werden den Hemadglonkerumzug begleiten und für ausgelassene närrische Stimmung sorgen. Der Umzug führt über den Marktplatz und wendet in der Hauptstraße. Am Ende der Veranstaltung werden sich die Musikgruppen auf dem Marktplatz noch ein kleines närrisches Stelldichein geben, bevor in den Lokalen der heimischen Gastronomie noch weiter geglonkert wird. In nachfolgenden Gaststätten sind feiernde Hemadglonker ausdrücklich willkommen: Grafenpilsstube, Rosengarten, Pizzeria Antonio, Radstube, Pizzeria Pinocchio, Badstube im Kurzentrum, Gasthaus Hecht, Taverna Mythos.

Zum großen Fasnetsfinale am Fasnetsdienstag, 13. Februar, veranstaltet die Buchauer Narrenzunft Moorochs ab 15 Uhr einen bunten Hausfasnetsumzug. Auch hierzu bitten die Moorochsen sämtliche Vereine und Gruppierungen Bad Buchaus und des gesamten Federseegebiets, sich zu beteiligen. Ebenso seien einzelne Familien oder Freundeskreise oder einfach närrisch gesinnte Mitbürger willkommen, so die Narrenzunft. Aufstellung und Start des Hausfasnetsumzugs sind in der Wuhrstraße auf Höhe der Federseebank, von wo aus die bunte Narrenschar auf den Marktplatz zieht.

Anmeldungen zum Hausfasnetsumzug nehmen die Tourist-Information Bad Buchau oder Zunftmeister Uwe Vogelgesang entgegen. Eine Anmeldung kann auch per Mail an zunftmeister@moorochs.de erfolgen.