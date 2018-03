Moorochsen an die Macht

Mit der Ausrufung der Buchauer Fasnet, der Absetzung des Schultes und der Abholung von Vater Federsee geht nun die Fasnet in die heiße Phase. Im Beisein einer großen Narrenschar und vielen Zuschauern ging das Spektakel am Mittwochabend über die Bühne.

Aus allen Seitenstraßen und Hinterhöfen kamen gleichzeitig die Maskengruppen der Narrenzunft Moorochs und alsbald herrschte reges Narrentreiben um den Brunnen auf dem Marktplatz. Begleitet von den Dürnauer Xälzbära zogen die Zunftoberen mit Pauken und Trompeten, Fahnenträgern und was dazu gehört in Richtung Marktplatz. Mit amtlicher Miene verlas der Moorochsenbüttel Jürgen Rist die Bekanntmachung zur Ausrufung der „Buchemer Fasnet“. Der Büttel legte allen Narren nahe, nicht über die Stränge zu schlagen und sich immer an das Motto der Narren zu halten: Niemand zum Leid – allen zur Freud.

Mit „Moorochs“-Rufen zog die Narrenmeute zum Rathaus, um den Schultes abzusetzen und die Amtsgeschäfte zu übernehmen. Während Zunftmeister Uwe Vogelgesang die „Anklageschrift“ gegen den Schultes verlas, drangen die Galgenvögel ins Rathaus ein, um den Bürgermeister festzunehmen. Dieser wehrte sich zwar heftig, aber so wie es aussah, war es ihm wohl ganz recht und zudem war sowieso Dienstschluss. Im Übrigen schien der schicksalsergebene Schultes der Meinung, dass Widerstand ja doch nichts bringe. Außerdem habe er jetzt einige Tage seine Ruhe, während sich die Narren um die Verwaltung kümmern, so Diesch. Widerstandslos ließ er sich in das enge Gefängnistürmchen sperren.

Mit den Xälzbära voraus zogen die Narren dann weiter zum Federseemuseum, um Vater Federsee zu wecken und abzuholen. Eine recht ansehnliche Besucherschar verfolgte trotz Schneegestöber das mystische Spektakel mit tollen Lichteffekten, bei dem die einzelnen Maskengruppen aus der Dunkelheit auftauchten. Gleichzeitig wurden den Zuschauern die Masken erklärt, was wohl vor allem für die Kur-und Feriengäste interessant gewesen sein dürfte. Jetzt stehe bis Aschermittwoch Bad Buchau unter seiner Regentschaft, erklärte Vater Federsee, als er vom Zunftbüttel den Rathausschlüssel bekam. Auch legte er den Narren nahe, in der Maske nichts zu tun, was man ohne Maske nicht auch tun würde und nicht aus der Reihe zu fallen, dann mache die Fasnet allen Spaß. Mit der Moorochsenhymne klang das Spektakel am Federseemuseum aus und die Narrenschar verteilte sich auf die Buchauer Gaststätten.